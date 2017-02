Rocker`n Robin

Robin Aleksander Lilleeidet Sanness dro til med to rocka sanger på scena på Sellanrå i Tingvoll lørdag: "Whiskey in the jar" (tekst original Thin Lizzy, melodi: Metallica) og "Breaking the law" (tekst og melodi: Judas Priest).

Robin er 16 år og kommer fra Gjemnes. Han synger hardrock, heavy metal, og new wave of british metal. I sangene viser han attitude, dette er det trøkk i, rett og slett, og han lager stemning i salen.

Det var sju sceneinnslag på ukm for de tre kommunene Nesset, Gjemnes og Tingvoll, i tillegg til utstillingen, der også sju bidro.

