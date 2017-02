Kritisk dårlig vegstandard

Ap-representant Mellvin Steinsvoll tar initiativ i håp om rask utbedring av for av dårlige og til dels kritiske tilstander på fylkesvegstrekninger i kommunen.

Steinsvoll utgjør sammen med ordfører Rolf Jonas Hurlen og Svein Atle Roset en arbeidsgruppe som skal se på hva som kan gjøres for å bedre fylkesvegstandarden innenfor kommunens grenser, samt

mulighetene for å forsere utbygging av gang- og sykkelveger. I de prioriteringer som er vedtatt av Møre og Romsdal fylkeskommune er hverken

fylkesvegstrekninger eller gang- og sykkelveger i Nesset med blant de prosjekter som er tenkt igangsatt de nærmeste årene.

Steoinsvoll fremmer torsdag en interpellasjon med følgende innhold: «I de prioriteringer som er vedtatt av Møre og Romsdal fylkeskommune, er hverken fylkesvegstrekninger eller gang- og sykkelveger i Nesset med blant de prosjekter som er tenkt igangsatt de nærmeste årene. Arbeidsgruppen har gjennomført møte med fylkets samferdselsmyndigheter og har møtt forståelse for at de prosjekt vi har presentert, så absolutt kvalifiserer til en snarest mulig løsning, men at den budsjettmessige situasjon i fylket, ikke tillater igangsettelse av tiltak. De fleste fylkesvegstrekninger i Nesset er av svært dårlig standard og enkelte av

strekningene er i en kritisk tilstand. Behovet for en snarest mulig opprusting/fornyelse er nødvendig. De strekningene som er dårligst på grunnforhold og fremkommelighet er:

Fv 62 Toven - Fredsvik, fv 62 Tjelle - Gammelsætra, fv 660 Vistdalsheia samt fv 191 og192 rundt Eresfjord.

De totale etterslep i vedlikeholdet av fylkesveger, tunneler, bruer og kaier i Møre og Romsdal kan være på svimlende 8 mrd kroner. Skal Nesset ha mulighet til å nå fram på en måte som gir resultater innenfor en anstendig tidsramme, må vi ha sterke hjelpere. Som medlem av arbeidsgruppen, kan jeg i tillegg til de ressurser vi rår over lokalt, se for meg at ROR burde vært en god alliert. Også Molde kommune som del av den nye kommunen vi skal bygge sammen, burde vise reell interesse og vilje til å se alvorlig på de mange samferdselsutfordringer som ligger i vår del av det nye kommunekartet. Som en tredje alliert, bør Sunndal kommune være aktuell på et tidspunkt.

Jeg er utålmodig men også bekymret. Tid og penger er i ferd med å renne fra oss. Jeg tillater meg å fremme følgende forslag:

Kommunestyret vil anmode arbeidsgruppen om snarest å ta initiativ til et møte med den politiske og administrative ledelse i ROR og Molde kommune. Hensikten med et slikt møte må være å utarbeide en felles strategi for å finne korteste veg mot en løsning av de utfordringer som dårlig fylkesvegstandard i Nesset representerer. Jeg tillater meg å håpe at ordføreren finner saken viktig nok til at den kan tas opp.»