Rekordstort årsmøte i 4H

– Det er superflott med så mange aktive medlemer, smiler Berit Fredriksen, leiar i 4H Møre og Romsdal.

- Det blir ei kjekk tid framover. Eg håpar vi får med mange på leir og at vi får fleire medlemer og 4H-klubbar i fylket, seier Berit Fredriksen frå Ruggå 4H i Valldal, som vart attvald som leiar i 4H Møre og Romsdal på årsmøtet i Malmefjorden 12. februar.

Vil ha medlemsvekst

4H Møre og Romsdal har 36 aktive 4H-klubbar rundt om i heile fylket og i alt 632 medlemer, dei fleste i alderen 10 til 18 år. Det aktive fylkeslaget kan sjå tilbake på eit år med store leirar, høg deltaking på kursa og har sett i gang fleire nye utviklingsprosjekt. Under årsmøtet vedtok medlemene ny handlingsplan med ambisøse mål for framtida.

- Det viktigaste blir å halde på medlemene og få vekst i medlemstalet. Vi skal vere ein attraktiv og kjekk organisasjon å vere med i, fortel Berit Fredriksen og held fram:

- Det første som står på planen er nattvolleyballcup på Eide i mars, deretter skal vi ha «Trivselsagentsamling» for medlemer mellom 16 og 18 år i april. 29. juni til 2. juli ventar vi fleire hundre på fylkesleir på Gjermundnes vidaregåande skule og seinare på sommaren kan dei som er 14 år og eldre sjå fram til nordisk leir i Østfold. Det blir fantastisk kjekt.

«Superhelg»

Dei mange årsmøtedeltakarane var også med på styrevervkurs og plakettfest dei to dagane før fylkesårsmøtet. Det er første gong 4H Møre og Romsdal har samla desse tre arrangementa same helga, under namnet «Superhelg i 4H».

- Eg trur vi gjorde rett ved å samle arrangementa på ei helg. Vi får med mange fleire på årsmøtet, det blir fleire på plakettfesten og styrevervkursa får eit endå breiare innhald. Det vi før hadde på to helgar har vi no samla på ei, og eg trur dei som er med lærer minst like mykje. Det har vore ei intens og artig helg, smiler fylkesleiaren.

- Det er kjekt å samle så mange ungdomar, og sjå at alle blir inkludert, er greie med kvarandre og viser kvarandre respekt.

Berit Fredriksen (30) vart attvalt som leiar under årsmøtet. Med seg i styret får ho Gunnhild Krekvik (24) frå Regnbuen 4H på Eide, Martin Noe Krakeli (29) frå Klurtolla 4H på Kleive og Dag Hennum (63) frå Kleggen 4H på Hareid. Ny i styret er Sigrun Sjømæling (17) frå Bjerkely 4H i Batnfjorden.