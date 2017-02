Satser sammen på Vipps

Hoveddelen av norsk banknæring offentliggjør mandag at de går sammen om en felles betalingsløsning – Vipps. Disse er DnB, Sparebank 1 Alliansen, Eika Alliansen, Frende og Sparebanken Møre.

Lokalt (for Eika Alliansen) vil følgende banker være omfattet av det nye samarbeidet: Sunndal Sparebank, Surnadal Sparebank, Rindal Sparebank, Oppdalsbanken og Nesset Sparebank.

Det er banksjef Jonny Engdal i Sunndal Sparebank som opplyser dette i en pressemelding.

Over 100 norske banker kommer inn på eiersiden i Vipps sammen med DNB. Sammen skal de sørge for at Vipps leverer de enkleste og mest nyskapende betalingstjenestene til norske privatpersoner og bedrifter.

«Vipps har blitt eneren på vennebetaling, og har på kort tid rullet ut betalingsløsninger både på mobilen, på nett og i fysiske butikker. Vipps skal i løpet av året være tilgjengelig på langt flere steder enn vi har sett til nå. Gjennom dette samarbeidet står vi bedre rustet til å vinne kappløpet i konkurranse med nordiske og internasjonale aktører», sier Rune Bjerke, konsernsjef i DNB og påtroppende styreleder i Vipps.

DNB, SpareBank 1-alliansen, Eika Alliansen, Sparebanken Møre og 15 selvstendige sparebanker som også er deleiere i Frende Forsikring har inngått en intensjonsavtale, som innebærer at partene sammen skal videreutvikle Vipps som hele Norges mobile lommebok. Initiativtakerne representerer til sammen 106 norske banker.

Vipps har hittil vært en del av DNB-konsernet, men legges nå inn i et frittstående selskap der DNB blir største eier med omtrent 52 prosent av aksjene. SpareBank 1-alliansen skal eie 25 prosent, de selvstendige sparebankene 12 prosent, Eika Alliansen 10 prosent og Sparebanken Møre 1 prosent.

«Vi opplever et marked der stadig flere aktører kappes om å lansere egne løsninger for mobil betaling. For mange er dette forvirrende, enten man skal betale eller ta imot betaling. Selv om vi gjennom vår satsning på mCASH har tatt en solid posisjon på kort tid, har mange kunder gitt uttrykk for at de vil foretrekke én løsning – én sterk og tydelig leverandør. Derfor går norske banker sammen om å lage én felles mobil lommebok for alle norske bankkunder», sier Finn Haugan, konsernsjef i SpareBank 1 SMN på vegne av SpareBank 1-alliansen.

«Vi ønsker å bygge en sterk norsk fintech-aktør som klarer å utvikle og levere enkle og trygge tjenester til lavest mulig kostnad. Når vi nå utvikler kompetanse og teknologi i ett selskap vil det være et stort løft for alle bankkunder i landet», sier Geir Bergskaug, administrerende direktør i Sparebanken Sør som representerer de 15 selvstendige sparebankene som også er deleiere i Frende Forsikring.

«Samarbeidet om Vipps sikrer lokalbankenes kunder enkle og fremtidsrettede betalingstjenester. Partnerskap står sentralt i Eikas strategi for hurtig og kostnadseffektiv innovasjon og utvikling. Jeg er derfor meget tilfreds med at vi nå står sammen om å videreutvikle Vipps som den ledende mobile lommeboken i det norske markedet», sier konsernsjef Hege Toft Karlsen i Eika Gruppen.

«Produkter og tjenester utvikles i et stadig høyere tempo, og vinneren er den som klarer å gjøre hverdagen enklest for kunden. Kompetansen og innovasjonskraften i det nye selskapet blir sterk, og vi gleder oss til å kunne tilby enkle, sikre og spennende betalingsløsninger for kundene våre fremover», sier administrerende direktør i Sparebanken Møre, Olav Arne Fiskerstrand.

Inkludert i Vipps blir også betalingsløsninger som hittil har vært utviklet av de andre bankene i samarbeidet. SpareBank 1 overfører satsingen på mobilbetalingsløsningen mCASH som leverer i hovedsak de samme tjenestene som Vipps. Kundebasen i mCASH blir invitert med over til Vipps.

Rune Garborg, som i dag er konserndirektør for Vipps og betaling i DNB, konstitueres som sjef for Vipps. Elisabeth Haug, som er administrerende direktør i SpareBank 1 Mobilbetaling, konstitueres som viseadministrerende direktør.

Avtalen forutsetter godkjenning fra norske tilsynsmyndigheter.