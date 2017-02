Truer med anmeldelse

Underskriftskampanjen for et fritt og uavhengig Halsa bruker Halsa sitt kommunevåpen i et skriv de sendte til kommunens husstander før jul, skriver tk.no. Dette får kommunen til å reagere, og rådmann Anita Ørsal Oterholm legger fram en sak i formannskapet om å anmelde bruken.

Saken skulle behandles på forrige formannskapsmøte, men siden underskriftskampanjens talsperson Einar Vaagland er svoger av rådmannen blir hun og hennes saksbehandler i saken innhabil. Dermed må det oppnevnes en setterådmann før saken kan politisk behandles.

Halsa kommunen mener det er ulovlig av underskriftskampanjen å bruke kommunes våpen i kampansjens skriv. Rådmannen henviser til straffelovens paragraf 165. Straffelovens paragraf 165 sier dette om saken:

Med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som

a) ved uhjemlet bruk av uniform eller på annen måte offentlig utgir seg for å ha offentlig myndighet på en slik måte at det er egnet til å skape uleilighet for noen eller svekke tilliten til den offentlige myndigheten,

b) uhjemlet bruker et norsk eller utenlandsk offentlig våpen, merke eller segl eller noe som lett kan forveksles med slike, eller

c) uhjemlet offentlig eller i rettsstridig øyemed bruker norsk eller utenlandsk offentlig tittel.

Svoger Einar Vaagland er ikke enig med sin svigerinne, Rådmannen, og hevder det ikke er ulovlig for underskriftskampanjen å bruke kommunevåpnet. Svoger og svigerinne har kranglet om dette en stund og Vaalgand tar trusselen om anmeldelse med stor ro.

- Det er i ett tilfelle snakk om et bilde av veggen på rådhuset med kommunens våpen som en del av veggen, og at det er Halsa Underskriftskampanje som er avsender, og senere en manipulert versjon, der vi lar våpenet til Halsa renne ned i Hemne sitt, som en illustrasjon på at det går att og ned med Halsa. Jeg tror ikke kommunen har en sak i det hele tatt og er spent på hvordan formannskapet eventuelt har tenkt å ta dette videre, sier Vaagland til tk.no