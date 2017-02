Vil berge flyktningeleir

Valgfaggjengen i Innsats for andre ved Surnadal ungdomsskole har valgt seg ut prosjektet fra "Leger uten grenser" som skal berge flyktningeleiren i Dadaab i Kenya.

Leiren huser bortimot 300.000 flyktninger - de fleste fra Somalia - og er regnet som verdens største flyktningeleir.

Elevene i Surnadal kunne ikke sitte rolig å se på at leiren nå blir nedlagt og overlate alle flyktningene til seg sjøl og til hva Al Shabaab og lokal milits skulle finne på, og tirsdag 14. februar holder de konsert der inntektene skal gå til "Leger uten grenser" og prosjekt flyktningeleir.

Disse elevene har hatt Innsats for andre som valgfag i tre år nå, og siden de begynte med faget på åttende trinn, har gleden over å hjelpe andre bare vokst.

Noen av valgfaggruppa jobber ved Surnadal sjukeheim, andre rundt om i barnehagene i kommunen, mens denne gjengen av konsertarrangører finner andre måter å hjelpe på - som snømåking, bake for Røde Kors og annet frivillig arbeid.

Lærer Laila Sollid opplyser at det for disse elevene ikke begrenser seg til de to skoletimene de egentlig har til rådighet til valgfag, men at de kaster i seg brødskiva for å få med seg mest mulig av matfriminuttet til jobb.

De har sett seg ut "Leger uten grenser" som en organisasjon de ønsker å støtte, og velger seg hvert år ut et av prosjektene til organisasjonen. I år er det altså flyktningenleiren i Dadaab som skal reddes.

Elevene har sjøl ringt rundt og forespurt lokale aktører om å opptre, og har fått med seg Halvor Drøpping og Øystein Bondhus både hver for seg og sammen med vokalgruppa SÅKS.

Vi møter også Toril Moe, Svanhild Husby og Dansekompaniet - samt at det ligger an til beatboxing med Mari Fiske.

Hedda Hansen Berg bidrar ved tangentene og akkompagnerer sangerne.

Elevene har som nevnt samarbeidet med det lokale Røde Kors med å bake til ettermiddagskaffen.

Denne kvelden blir det også salg av kaffe og heimebakst. Skolen har sponset alt av ingredienser, samt at de låner ut skolekjøkkenet samt kantina som konsertlokale. Det betyr at alt av inntekter de får inn både av billettinntekter og av matsalg går uavkortet til "Leger uten grenser".

Alle som ønsker å være med å redde flyktningeleiren i Dadaab, er sjølsagt velkomne på konsert - tirsdag kveld i kantina ved Surnadal ungdomsskole.