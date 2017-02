– Kontordøra står åpen!

Det var nesten 30 søkere på stillinga, da den ble utlyst i fjor høst. Siv-Grete fikk jobben. Fra årsskiftet tok hun over etter Jostein Trædal, som gikk av med pensjon etter å ha hatt kommunen som arbeidsgiver gjennom tre tiår. Før Siv-Grete fikk eget skilt utenfor døra i begynnelsen av februar, overlappet de to i en måneds tid.

– Det er jeg veldig glad for, jeg har lært mye av Jostein, sier Siv-Grete. Og har mange lovord å komme med om forgjengeren sin. Sier han er både kunnskapsrik og har svært god oversikt over det meste. Hun peker mot hodet sitt:

– Han har alt, oppi her, smiler hun. Legger til at stillinga dessuten i stor grad har vært definert av Jostein. Og at han er en som «alle» i Sunndal vet hvem er, og som de har stor tillit til.

– Det er store sko å fylle. Men jeg pleier å si til folk at jeg ikke er Jostein, jeg må være meg sjøl.

«Vi er veldig godt fornøyd med å få med Siv-Grete på kulturlaget», sa kultursjef Ole Magne Ansnes til Driva da ansettelsen ble kjent. Siv-Grete jublet da hun landet stillinga.

– Jeg hadde lyst til å gjøre noe annet, var moden for forandring, nikker hun.

39-åringen er utdannet barnehagelærer, og har arbeidet i nesten ti år i barnehagetjenesten i Sunndal. Hun har blant annet vært styrerassistent, sekretær, barnehagekonsulent og konstituert barnehagesjef.

Nå er hun også i ferd med å ta masterstudie i ledelse, bare selve masteroppgaven gjenstår.

Åpen dør

Som avdelingsleder for idrett og friluftsliv skal Siv-Grete blant annet ha kontroll med idrettsanleggene i Sunndal. Sportshall, svømmehall, gymsaler i skoler og forsamlingshus. Hun holder løpende kontakt med leietakere, er den som fordeler treningstider og som fakturerer. Hun har også et ansvar for lysløyper, Stikk Ut-turer, saksforberedelser til møter i teknikk, miljø- og kulturutvalget, og håndtering av spillemiddelsøknader. Blant mye annet. Det er ikke lite hun skal sette seg inn i.

– Det kommer ikke til å bli kjedelig. Det er mye som skjer. Og det vil nok ta et årshjul før jeg får oversikt. Men jeg liker å ha mye å gjøre, og setter pris på å ha kontakt med folk, sier hun. Sponås understreker at hun ønsker å være tilgjengelig.

– Kontordøra mi står åpen, det er bare å komme innom. Det er en viktig del av denne stillinga, slik jeg ser det – å være tilgjengelig for folk.

Kreativt miljø

Stillinga som avdelingsleder hører heime i kulturtjenesten. Denne uka handler det mye om 70-tallet. Bokbad, konserter, utstilling. Siv-Grete gleder seg.

– Det er noe jeg virkelig setter pris på med denne stillinga, å få være en del av et så kreativt og positivt miljø.

– Er du en kulturperson sjøl?

– Ja, jeg ønsker vel å være det, men ser at jeg ikke alltid greier det. Nå har vi litt større barn, så kanskje begynner det å bli på tide å delta mer, smiler hun. Sønnene er 13 og 10 år gamle. Ivrige på fotballbanen. Med en svært engasjert mor som gjerne er å finne på sidelinja. Sjøl liker hun også godt å være aktiv. Og tar gjerne for seg av sunndalsnaturen.

– Jeg springer vel ikke på de høyeste toppene, men vi bruker naturen rundt oss. Og så er vi mye ute på seiltur.

Dialekten røper for øvrig at hun opprinnelig kommer fra en annen kant av fylket.

– Eggesbønes i Fosnavåg, nikker hun. Under studietida møtte hun en kjekk sunndaling på Elverum. I dag bor familien i Ringvegen, og Siv-Gretes foreldre har flyttet etter til Sunndal.

– Vi har slått oss til ro her. Vi trives godt i Sunndal!