Kan søke dispensasjon

Stig Rune Andreassen (Frp) har i en interpellasjon opplyst at han har fått flere henvendelser om at politkerne i Sunndal har vedtatt en for vanskelig henteordning. I den nye renovasjonsforskriften stilles det krav om at søppeldunkene skal plasseres slik at avstanden til offentlig veg ikke overstiger fem meter på hentedagen. Andreassen viser til at noen av kommunens eldre og uføre har store vansker med å få til dette.

- For vanskelig henteordning for avfall Mener eldre og uføre må få søke om dispensasjon fra krav om henteavstand.

Tirsdag fikk han støtte for dette både fra ordfører Ståle Refstie (Ap) og resten av kommunestyret. Dermed skal eldre og uføre få mulighet til å søke dispensasjon fra kravet om henteavstand, slik Andreassen i interpellasjonen tok til orde for. Også ordføreren har fått flere henvendelser om det samme, opplyste han i sitt svar på interpellasjonen.