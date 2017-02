Trivsel og kos i kommunestyret

Det var Erling Rød (Frp) som etter en orientering om folkehelsearbeidet i Sunndal og prosjektet «Trivsel i Sunndal» viste til folkehelselovens definisjon av folkehelse: «Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning». Han ga uttrykk for at han synes det blir lagt for mye vekt på trivsel og kos i kommunens arbeid, for lite på for eksempel sjukdom. Og stilte spørsmål ved om det er mangel på kos som gjør at folk dør tidlig i Sunndal.

– Jeg tviler på det, sa han.

Det fikk Janne Merete R. Seljebø (Ap) til å svare at trivsel og kos er forebyggende, og noe vi aldri kan få nok av.

– Jeg er så glad i hjerter og kos og trivsel!

Arne Drøpping (KrF) mente at levealderen så absolutt kan påvirkes av mangel på kos og trivsel. Han viste til rullestolvegen til Seljebøvatnet i Ålvundfjord, som kommunestyret bevilget penger til i desember, og som allerede er på plass.

– Og du verden, som det yrer av folk og liv og grilling og aktivitet. Vi koser oss, og jeg tror det er veldig positivt for folkehelsa, sa Drøpping.