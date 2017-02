Billøp gjennom Sunndal

Folk i Sunndal legger godt merke til kjøretøyene som passerer i sentrum onsdag ettermiddag. Flere av dem gjør mye av seg, med lyder og glade toner fra bilhornene.

Kjøretøyene deltar i "The Barrel Challenge", et billøp som startet i Nederland og har fortsatt gjennom Tyskland, Danmark, Sverige - og nå Norge.

Driva traff tre deltakere i løpet, Ramon Ewen, Fabian Peek og Gerrit Kolleman, alle i en velbrukt Audi A8, på Sunndalsøra.

- Just for fun, svarer de, på spørsmål om deltakelsen i løpet.

Løpet startet 12. februar ved Routiers Restaurants Emmen. De tre viser fram kart, hvor det går fram at dagens etappe går mellom Savalen og Dombås - via Atlanterhavsvegen. Dette omtales som et av høydepunktene for hele løpet. Dagsetappen er på drøyt 500 kilometer, og vil ta dem drøyt åtte timer å tilbakelegge.

"The Barrel Challenge" tar mål av seg å være den "sprøeste og mest underholdende" turen for eventyrlystne sjåfører gjennom Europa. Fem dager tar utfordringen, og rutene går gjennom ville og vakre landskap. Undervegs får deltakerne utfordringer de skal løse, som gir poeng. Kjøretøyene kan ikke være av nyere årsmodell enn '99.

Deltakerne blir i Norge fram til neste fredag - da drar de fra Stavanger til Hirtshals i Danmark.

De tre nederlenderne var for øvrig mektig imponerte over fjellene rundt Sunndalsøra - ikke hverdagskost i heimlandet...