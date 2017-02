Får diplom for kunst

Over 18.000 unge kunstnere fra hele Europa sendte inn sin kunst til den 44. International Exhibition of Childrens Fine Art i Lidice 2016 i Tsjekkia. 500 får diplom. Ei av dem, og den eneste i Norge er Pernille Torvik fra Torvika i Surnadal. I år var temaet for utstillingen skole.

– Pernille er dyktig og kreativ og kunstverket er utrolig flott, sier tsjekkisk konsul Oddvar Karlsen.

Han delte ut diplomet på vegne av den tsjekkiske ambassadøren i Norge. I år er andre gang på rad han er i Torvika får å dele ut diplom for deltakelse i samme utstilling. I fjor vant Pernilles søster Kaja Sofie Kvande med et maleri av et troll. Neste år er temaet reise og konsulen oppfordrer søstrene på Torvik til å sende nye bidrag. Pernille selv er glad og stolt og sier diplomet inspirerer til å stå på videre.

– Jeg anbefaler dere til å fortsette å sende inn bidrag, sier Karlsen.

De to premierte søsteren var elever ved kunststudioet OPP i Torvika. Deres litauiske kunstlærer er dratt heim til Vilnius og studioet ligger nede i påvente av ny lærer. Den estiske kunstlæreren gis mye av æren for å ha satt OPP på kartet i Tsjekkia.

– Hun sendte i mange år kunst fra Litauen til den tsjekkiske konkurransen, men hun vant ikke før hun kom hit til Torvika, sier mor Nina Torvik.