Betalte ut 22 millioner i vrakpant

I 2016 ble det utbetalt 419 millioner kroner i vrakpant for nær 140 000 kjøretøy her i landet. I Møre og Romsdal ble det utbetalt over 22 millioner kroner i vrakpant for 7434 kjøretøy. Det er litt færre enn i 2015, da 7711 kjøretøy ble vraket her i fylket.

Det er flest som vraker bilen i første halvdel av året.

- Erfaringsmessig ser vi at første halvdel av året er den mest populære tiden for vraking av biler. Dette har nok sammenheng med at alle biler som vrakes innen 20. mars slipper å betale årsavgift, sier Kjell Vindvik seniorrådgiver for vektårsavgift og vrakpant i Skatteetaten.

Når du vraker bilen din på en godkjent vrakplass vil Skatteetaten automatisk utbetale vrakpanten på kr 3 000. Avhengig av hvilken dag bilen blir levert til vraking, vil det ta en til tre uker før pengene er på konto.

- Ta vare på vrakmeldingen du mottar. Dette er din dokumentasjon på at du har levert kjøretøyet på en godkjent vrakplass, sier Vindvik.

Autopress AS i Industrivegen på Sunndalsøra er den eneste godkjente plassen i vår del av fylket. Det finnes også godkjente vrakplasser i Molde, Kristiansund og på Frei.

I 2016 var det kjøretøyeiere i Akershus som vraket flest biler med et antall på 13 742, mens Finnmarkværingene vraket færrest med 2 095 biler. Sammenliknet med 2015 er dette imidlertid en økning for Finnmark på nærmere 20 prosent, mens det for Akershus er en nedgang på sju prosent.

- På landsbasis ser vi en marginal nedgang på antall vrakinger dersom vi sammenlikner tall for 2015 og 2016, noe som er normale svingninger fra år til år, sier Vindvik.

Det var 1. januar 2016 at Skatteetaten overtok oppgaven med utbetaling av vrakpant fra Tolletaten. Dermed er det andre året etaten utbetaler vrakpant til norske bileiere.