For en spilleglede!

Historien om Ronja Røverdatter traff alle de frammøtte i hjerterota da sjuendeklassingene ved Sande skole torsdag framførte sin versjon av denne Astrid Lindgren-klassikeren fra 1981.

Historien om Ronja Røverdatter har opp gjennom åra vært framført i mange forskjellige sammenhenger på mange scener. Den finnes også i en filmversjon fra 1984. Sande skole har dette skoleåret jobbet fram sin egen, helt spesielle, versjon – og denne lander de fjellstøtt på.

– Vi har hatt fokus på at alle de 35 elevene på sjuendetrinnet skal løftes fram gjennom vår forestilling, sier instruktørene André Hellum, Jonny Sætervik og Anne Berit Hendriks Jordal, og det synes ikke minst rektor Tove Hansen at de har lyktes veldig godt med.

Driva hadde gleden av å overvære den første av to forestillinger sammen med foreldre, besteforeldre samt skolens førsteklassinger torsdag formiddag, og et par-tre timer etterpå var det duket for en ny forestilling med nytt, forventningsfullt publikum – og da ville nok sjøltilliten, om mulig, trolig være enda et par hakk høyere blant aktørene.

I etterkant av forestillingen slo vi av en liten prat med søstrene Hanna og Mali Bråten Gravem, som deler rollen som Ronja. Begge var både lettet og godt fornøyde over at gjennomføringen av den første forestillinga hadde gått så godt, samtidig som de gledet seg til den påfølgende.