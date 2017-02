Alnæs møter Red Hot

En av landets største gitarfavoritter Frode Alnæs spiller på Nesset Prestegård St.Hansaften, under Nesset Musikkfest 2017. Det kjente lokalbandet Red Hot med Knut Marius Djupvik i front opptrer for første gang som storband sammen med Alnæs, og det fyres opp til en rødglødende konsert på storscena.

Supergitarist

Nesset musikkfest slapp fredag 17. februar Frode Alnæs som ekstra tilskudd til et allerede imponerende artistgalleri. Frode Alnæs har i alle år markert seg som låtskriver og komponist. I tillegg til å ha skrevet alle låtene til ”Dance With A Stranger”, har han skrevet musikk for en rekke andre artister, komponert flere bestillingsverk og nå sist operaen ”Donna Bacalao” (2008) og verket ”Kanestrøm” (2011). Høsten 2013 kom hans nye soloplate «Envy The Man».

Red Hot Big Band vil bli et prosjekt hvor det på det meste er 22 personer på scenen. Her vil lokale artister som Lauritz Lyster Skeidsvoll (saxofon) og Magne Falk (saxofon) også medvirke. Det skriver Nesset Musikkfest i en pressemelding.

Blant de beste innen sjangeren

- Til å lede samarbeidet har vi vært så heldige å få med oss en av landets desidert beste innen sjangeren, nemlig Lars Erik Gudim. Lars Erik vil både dirigere konserten, og lage helt nye arrangementer av Red Hot sine låter, forteller festivalsjef Lars Petter Bjerkeset.

Gudim har dirigert Kringkastingsorkesteret, Bergen Filharmoniske Orkester, symfoniorkesterne i Stavanger, Trondheim og Kristiansand, EBU-Storbandet (Nattjazz, Bergen år 2000), alle forsvarets profesjonelle korps, Det Norske Blåseensemble, Festspillene i Nord-Norges turné storband, Bergen Big Band, Oslo Groove Company og Amandaprisutdelingen.

Av solister/artister Gudim har samarbeidet med kan nevnes Dee Dee Bridgewater, Bill Champlin, Bart van Lier, Eddie Daniels, Bob Mintzer, Ray Anderson, Curtis Stigers, Lill Lindfors, Gustavo Bergalli, Nils-Petter Molvær, Nils Landgren, Viktoria Tolstoy, The Real Group, Jan Eggum, Sondre Lerche og Knut Reiersrud.

Pianister i verdenstoppen

Artistgalleriet på musikkfesten forsterkes i år med to pianister av absolutt ypperste klasse. Risa Ambo er født i Tokyo, Japan. Hun har studert på Kunitachi College of Music i Japan, samt ved Griegakademiet og Norges musikhøgskole. Ole Christian Haagenrud anses som en av de mest lovende unge pianister i Norge. Han har hatt solo- og kammermusikkopptredener i land som Danmark, England, Kina, Kroatia, Litauen, Nederland, Polen, Portugal, Russland, Slovenia, Spania, Sveits, Sverige, Tyskland og Østerrike. I 2016 holdt han sin debutkonsert i Concertgebouw i Amsterdam.

Arrangeres i juni

Alnæs og Red Hot sitt storband opptrer fredag 23. juni på Nesset Prestegard. Pianistene Risa Ambo og Ole Christian Haagenrud deltar på flere konserter under Musikkfesten.

I tillegg til så er disse artistene bekreftet: Hans Majestets Kongens Garde, Tine Thing Helseth, Brasskompaniet, Vilos Trio, Ramon Figueras Alsius,

Nesset Musikkfest 2017 arrangeres fra torsdag 22. til søndag 25. juni på Nesset Prestegard og omegn.

Billetter er i salg fra og med 19. mars, opplyser Nesset Musikkfest.