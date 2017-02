Full pinne for ALLSKOG

ALLSKOG SA leverte et årsresultat på 20,1 millioner kroner for 2016, som er det beste siden de seks skogeierforeningene nordenfjells slo seg sammen i 1998, skriver Allskog i en pressemelding.

Videre heter det tømmerprisene har hatt en god utvikling inn i 2017. ALLSKOG mener det er god grunn til å glede seg over fremgangen for både ALLSKOG spesielt og skognæringen generelt. ALLSKOG leverte 1,17 millioner kubikk tømmer til industrien i fjor.

ALLSKOG i Møre og Romsdal har hatt et stort oppsving i 2016. Over havna i Surnadal sender skogeierne ut vel 100.000 kubikk i året. Tømmer som i hovedsak går till det tyske markedet. ALLSKOG melder at Møre og Romsdal blir et satsingsområde framover.

ALLSKOG rapporterer om et driftsresultat på 18,8 millioner, en forbedring på 17,0 millioner fra 2015.

- Årets resultat kommer som følge av hardt arbeid, effektivisering av rutiner og logistikk, samt sterkere kostnadsstyring gjennom de siste årene. ALLSKOG vil fortsette å snu på flisa for å arbeide bedre, kommenterer styreleder Eilif Due.

Snorre Fridén Furberg begynte i oktober som administrerende direktør, og er godt i gang med å effektivisere selskapet ytterligere.

- Vi vil rette en stor takk til selskapets ansatte. Styret har klare forventinger til at vår nye administrerende direktør Furberg sammen med sine medarbeidere kommer til å gi eierne mer for skogen, avslutter Due.

ALLSKOGs sier deres innsats for å forbedre rammebetingelsene for skognæringen også er viktig for lønnsomheten. ALLSKOG sier stadig mer tømmer kan kjøres med 60 tonns tømmervogntog, som i følge selskapet gir store besparelser.

- Formålet med selskapet er å sikre tømmerpris og avkastning til våre eiere. Det har vi gjort, sier styreleder Eilif Due.

- Styret er svært godt fornøyd med innsatsen i 2016. Styret foreslår å betale ut utbytte til andelseierne, legger han til.