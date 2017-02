I dag fredag er det klart hvem som har gått videre fra den lokale ungdommens kulturmønstring til fylkesmønstringen. UKM ble arrangert forrige lørdag i Tingvoll, og var felles for Gjemnes, Nesset og Tingvoll. Driva hadde blant annet to-siders reportasje i papiravisa onsdag.

Fylkesmønstringen er fra fredag 31. mars til søndag 2. april, Midsundhallen, Midsund Kommune

Her er dem som har gått videre i hver av de tre kommunene:

• Fra Tingvoll

o Nora Meisingset – The story (scene)

o Sol Chen Fjørtoft – Someone like you (scene)

o Knut-Ola Talgøy – Lys I snø (kunst)

• Fra Gjemnes

o Ådne Larsseter – Conserto in A minor, presto av Vivaldi (scene)

o Black Status – Zombie (scene)

o Malin Naalsund Gaupseth – Dybde (kunst)

o Renate Strand – Splash (kunst)

• Fra Nesset

o Helene Løseth Myrvang – Human (scene)

o Håvard Bævre Ellingsgård – Illuminated (kunst)

o Isabel Toven Holberg – Giraff (kunst)