Fine forhold i Sæterlia

Været er ikke det aller beste ved inngangen til vinterferien, og det er begrensede muligheter for dem som liker å gå på bortoverski. Mange små anlegg i alpinbakkene står også stille i mangel på snø.

I Sæterli har snøkanonene gjort jobben, og daglig leder Dag Skei forteller om fine forhold.

- I dag, lørdag, har det regnet, og det har vært forholdsvis lite besøk. Det ser ut til at det kommer noe regn også på søndag, men over helga ser det noe bedre ut. Jeg håper mange kommer til uka. Det er fint føre sjøl om det er litt nedbør.

Skei sier det hadde vært bar bakke også i Sæterlia hadde det ikke vært for snøkanonene.

- Det er snøkanonene som berger oss. Nå har vi en veldig solid såle som gjør at jeg vil bli forundret om vi ikke kan holde åpent til over påske. Vi er også i gang med å forlenge traseen. I dag var det litt for bløtt til å flytte på snø, men dette er et arbeid vi fortsetter med, sier Skei.

yr.no sier dette om været framover i Møre og Romsdal:

Søndag:

Sørvest liten til stiv kuling, søndag føremiddag forbigåande sterk kuling på kysten av Nordmøre, om kvelden minkande vind på Nordmøre. Regnbyer, snøbyer over 400-700 m.

Mandag:

Sørvest liten til stiv kuling utsette stader. Regn, snø i fjellet. Om ettermiddagen dreiing til nordvest liten kuling, om kvelden nordaustleg. Regnbyer, snøbyer over 400-700 m, lågast snøgrense om kvelden.

Tirsdag:

Nordøstlig bris, opp til liten kuling på kysten, minkende fra tidlig på dagen. Litt sludd eller snø. Fra utpå formiddagen stort sett oppholdsvær. Mot kvelden økende sørlig bris, fra sent på kvelden opp til sørøstlig liten kuling. Etter hvert litt regn lengst sør i Møre og Romsdal, ellers stort sett opphold.