Interessant avishistorie

De frammøtte til lørdagens arrangement om aviskrigen på Sunndalsøra fikk en førstehånds skildring av begivenhetene da Einar Sæter brøt ut fra Aura Avis og startet Driva i oktober 1971. Som sønn av Einar Sæter, var Svein Sæter mildt sagt sentralt plassert i begivenhetene. Sæter var invitert til å fortelle om aviskrigen på industristedet. Foredraget hadde navnet "Aviskrigen" - den lange vegen mot fred.

Det var påtrykk fra Arbeiderpartiet sentralt og uenighet om lokale saker som førte til at Einar Sæter bestemte seg for å gi seg etter 17 år som redaktør i Aura Avis og starte Driva. Hele staben i Aura Avis ble med over i den nye avisa. Det innledet en flere år lang periode der forholdet mellom de to avisene ikke var spesielt hyggelig.

Sæter er en ypperlig formidler, og fortalte med stor iver og innlevelse om hendelser rundt farens brudd med A-pressen.

Et sted mellom 60 og 70 personer møtte fram i foajeen på kulturhuset dit også dagens redaktører av de to lokalavisene var invitert. Lars Steinar Ansnes og Sigmund Tjelle fastslo at aviskrigen forlengst er avblåst. I dag lever avisene godt side om side.

Flere av de frammøtte fortalte historier i tilknytning til 70-tallets aviskrig. Det var mange nåværende og tidligere pressefolk til stede i salen. De bidro til et par interessante timer.