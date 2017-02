Fikk varm takk fra sjukehuset

– En spesiell opplevelse, sier Bjørn Stomsvik, som overleverte sjekkene til kreftsjukepleier Tone Inga Braseth sammen med Mari Anne Gram Eggestøl Husby.

Mari Anne, som har spilt i Trollheimsbrass, blant annet under Synnøvekonserten i 2015, får sjøl kreftbehandling ved sjukehuset, og Bjørn forklarer at hun gjerne ville være med på markeringen.

– Braseth tok imot sjekken, og ba oss om å ta med en stor og varm takk tilbake til Sunndal – til arrangører, deltakere, publikum og alle som bidro. Dette her er noe de setter svært stor pris på, både initiativet og at vi har skapt dette som et årlig arrangement, sier Stomsvik.

Tredje gang

Det var i slutten av oktober i fjor gode musikkvenner av Synnøve Øverås for tredje gang trommet sammen til konsert i hennes navn – og hennes ånd.

Humør og musikkglede var noe Synnøve hadde mye av. Gjennom 40 år spilte hun i Løykja Skolekorps, Sunndal Musikkforening og Sundalens Storblæser Ensemble. Det var mange som satte stor pris på henne.

Høsten 2012 døde Synnøve, etter tolv års kamp mot kreft, bare 52 år gammel.

Over 60.000 kroner

Gjennom kulturdugnaden for Synnøve i fjor kom det inn til sammen 22.000 blanke kroner. Øremerket blant annet kreftforskning og miljøtiltak for pasienter som får kreftbehandling ved St. Olavs Hospital. Så mange kom for å få med seg konserten at ekstra stoler måtte til. Folk flokket til Grøa Samfunnshus.

Ildsjelene bak Synnøvekonserten har så langt samlet inn godt over 60.000 kroner til kreftsaka.

Stomsvik lover ny Synnøvekonsert i år.

– Det ble avgjort på årsmøtet vårt i januar, og satt på aktvitetsplanen for 2017. Vi skal arrangere Synnøvekonsert i år også.