På jobb med skuddsikker vest

Det siste året har han fulgt og rapportert fra krigshandlingene i den tidligere Sovjet-staten.

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) arbeider blant annet med sikkerhets- og tillitskapende tiltak – og arbeid for menneskerettigheter. I over et års tid har organisasjonen vært på plass i Ukraina i forbindelse med den pågående konflikten mellom grupperinger innad i Ukraina; mellom ukrainske myndigheter og Russland; og mellom NATO og Russland. Det er en konflikt om landområder, makt og sikkerhet, hvor spørsmål knyttet til historie, identitet og folkerett er viktig. De siste ukene har konfliktnivået økt, blant annet i Donetsk, der Tjelle og fire andre nordmenn er stasjonert. Det er totalt 20 nordmenn med på oppdraget. Observatørene er ikke bevæpnet, men er ofte i nærheten av krigshandlingene med de opplevelsene som følger med.

Arild Tjelle (51) har alltid interessert seg for militæret. Han begynte i Forsvaret allerede som 16-åring, og var ansatt der i 23 år. Han jobbet først som våpenmekaniker, men gikk seinere over til å jobbe med ammunisjon og eksplosiver. Dette inkludert bomberydding, logistikk og ledelse. Han hadde ansvaret for all norsk ammunisjonslagring på landsida i Midt-Norge de siste åra han jobbet i Forsvaret.

– 2005 slutter jeg der. Årsakene er flere, men hovedårsakene var at Forsvaret ikke lenger hadde som hovedformål å ha territorialforsvar av landet vårt. Vi opplevde stadig nedleggelser og kutt. Jeg følte at politikerne jobbet mot Forsvaret. Gjennomgangstonen var at når Berlinmuren falt var det ikke lenger så stor bruk for et forsvar. Vi bør se faresignalene nå. Det vil ta flere tiår å bygge opp igjen det som er bygd ned.

I tida etter Forsvaret jobbet Tjelle både som produksjonssjef og administrerende direktør i det private næringslivet.Hverdagen er preget av at vi er i en konfliktsone.

– Hvordan endte du opp som observatør for OSSE?

– Etter at jeg tok en mastergrad i ledelse sommeren 2015 søkte jeg på og fikk stillinga som jeg har nå. Startet i januar 2016.

– Hvordan er hverdagen?

– Den er preget av at vi er i en konfliktsone. Donetsk, der jeg holder til, er trolig den mest urolige delen av hele konfliktsonen. Jeg er leder for en multinasjonal patrulje der jeg har hatt bruk for min bakgrunn fra Forsvaret i forbindelse både med mineproblematikk og å vurdere hvilke våpen og ammunisjonstyper som har forårsaket de ødeleggelsene vi ser. Vi reiser ut til steder som er blitt beskutt og analyserer hva som har skjedd. Hva det er skutt med, retningen beskytningen har kommet fra og hvilke skader som har oppstått.

Tjelle sier dette kan være krevende da lokalbefolkningen og de stridende kan ha egne agendaer og kan forsøke å fremme disse.

- Man kan derfor ikke umiddelbart stole på uttalelser fra personer man treffer på stedet. Et videre naturlig arbeid er å se på sivile tap og skader, noe som av og til omfatter besøk på sjukehus og likhus for å få bekreftet opplysninger vi mottar om skadde og drepte.

– I tillegg trener jeg de som er her i Donetsk i å passe seg for miner. Dette er en stor og reell trussel. Jeg har sjøl opplevde å se ofre for dette.

Det hører med til oppgavene for observatørene å patruljere. Tjelle sier de ofte reiser til frontlinja for slik å observere brudd på våpenhvilen og kamphandlinger.

– Dere er med andre ord utsatt for fare?

– Farlig er et relativt begrep, det kommer an på hva man sammenlikner med. Fare er noe som kan reduseres med tiltak. Vi har egne folk tilsatt som vurderer dette til enhver tid. De anbefaler og iverksetter tiltak som har som mål å redusere eksponeringen for mulige farer. Her i Donetsk er alle OSSE-observatører nødt til å bo på det samme hotellet. Vi har begrenset mulighet til å bevege oss ute når vi ikke er i tjeneste. I et lite område rundt hotellet kan vi bevege oss relativt fritt uten andre sikkerhetsforanstaltninger enn at vi hele tida må ha med oss kommunikasjonsutstyr, være to personer sammen, der minst en av oss skal gjøre seg forstått på russisk. På fritida forsøker jeg å lære meg litt russisk. I tillegg studerer jeg statsvitenskap. På fritida har vi også mulighet til å trene på et helsestudio.

– OSSE-observatørene er ikke bevæpnet?

– Nei, det er vi ikke.

Arild Tjelle ønsker ikke å uttale seg om selve konflikten.

– Vi skal gjøre jobben vår som først og fremst går på at vi skal rapportere og videresende rapporter til Head Office i Kiev. Der blir rapportene sammenfattes før de videresendes til OSSE sitt hovedkvarter i Wien.

– Hvor lenge skal du være i Ukraina?

– Jeg har vært her vel et år. Mandatet skal fornyes 1. april. Dersom det ikke dukker opp noe annet som interesserer meg, regner jeg med at jeg i alle fall blir her et år til.