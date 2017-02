Plassoppsigelse!

FAU Øye ser med undring på behandlingen Nye Øye nok en gang blir gitt i kommunestyret. Rammene var gitt, etter år med god jobbing, brukermedvirkning, politisk behandling underveis i kommunestyre, bestemmes det at rammene må bli lavere enn tidligere anslått. Økonomien er ikke tilstede for et slikt løft. Og da setter vi ned rammene på vår skole med ett pennestrøk. Dette to virkedager før Nye Øye skal legges fram.

Grendene ble redde for egne skoler, ungdomsskolen vil ikke dele byrden med Øye, pedagogiske lærekrefter roper høyt varsko om hvor dårlig løsning dette med 1- 10 skole er, og rådmannen har advart mot at Surnadal kommune mangler penger. Alt dette har vært viden kjent gjennom hele prosessen. Har våre folkevalgte satt seg inn i de ulike valgene som har vært tatt, har de også fått med seg at årsaken til at valgene ble som de ble, nettopp var økonomi og godt forsvarlige løsninger for framtiden.

Å la ungdomsskolen fortsette framtiden med veldig god plass er et sterkt ønske fra alle involverte, å la skolestrukturen være som den er, er også et veldig forståelig og helt legitimt ønske, å bevare en barneskole og en ungdomsskole er også et ønske, for slik har vi hatt det i Surnadal.

Skal en velge der det ropes mest, eller minst, eller ta der det er mest hensiktsmessig, og der byrden blir mest fordelt? Øye har lenge stått på salderingsposten. Ingen vedlikehold på gamle bygg gjennom 10 år har satt sine spor. I 97 ble det bygd en avdeling for 1- 4 trinn, økonomien var anstrengt, et pennestrøk og noen tusen kr. var borte, jobben gjort. Ingen helhetstanke om at kanskje skal vi tenke ut av Øye boksen og se helheten før rammene på det prosjektet som ligger på hoggestabben kuttes. Konsekvensen var at bygget ble for lite, og ubrukbart fra dag 1. FAU Øye roper et høyt varsko om at 350 elever går på en skole som ikke tilfredsstiller hverken dagens, eller morgendagens skole. Etterslepet på vedlikeholdet er voldsomt, og det vil koste. Ingen roper ut og melder seg frivillig til å stå på en utsatt salderingspost! Men denne gangen forlanger vi at blikket må løftes fra hoggestabben.

FAU Øye har hele tiden vært med i byggekomiteen, på lik linje med politiske representanter og representanter fra både personale, fagforbund og helse og miljøvern. Vi mener vi har fått framlagt en god beskrivelse av de ulike skissene som lå til grunn 1. halvår 2016. Årsaken til at nettopp alternativ D1 ble valgt, var en kombinasjon av anstrengt økonomi og sambruk av fellesareal. Etter flere høringsrunder ligger etter vår mening en god skisse for framtidig skoleløsning på Øye til grunn. En løsning som ikke tåler ett nytt pennestrøk ref. 97.

Det har vært tenkt helhet, endelig får SFO en sentral og egnet plass, våre elever kan få oppleve skolekantine, alle elever får nok luft og garderobeløsninger til å leve i. Administrasjonen er redusert til en enhet, og nytt konsentrert bygg gir innsparinger på oppvarming og vask. En får mye skole ut av investeringen, uten at dette på noen måte er å flotte seg.

Ungdomsskolen har fortsatt plass til framtidige elever, riktignok med mindre boltrerom enn i dag, men fortsatt over normen! Her deler alle på salderingsposten, både elever fra grend og de fra Øyekretsen. I tillegg er det tre grupperom på hvert klassetrinn, samt hvilerom for de som måtte trenge det. Alt det som personalet på Ungdomsskolen har sagt det må være for å drifte forsvarlig. Utgangene og garderobeløsning er løst etter kravspesifikasjon fra personalet, og trappa er et symbol for å gå opp et steg fra barn til ungdom.

I tillegg har en tenkt at det kan være lurt å tenke hele skoleløpet under ett, for på denne måten å være i stand til å serve elevene enda bedre inn i morgendagens skole. Slike tanker virker på oss i FAU Øye mer fornuftig enn konspiratorisk.

Å forkaste disse planene for å redusere ytterligere! er det samme som å si «rykk tilbake til start og velg noe annet» Når en i tillegg vet at ønsket løsning ble berammet til å koste 100 mill mer, må det være lov å være oppgitt. Alternativ skisse, eller var det en kombinasjon? er å si at en i løpet av en måned eller to skal skjære ned på eksisterende løsninger, noe som i beste fall minner om en løsning som ble gjort i «ekspertpanelet» 97.

Når vi i tillegg kan lese av saksutredningen at konsekvensen for rammene som var satt, ikke engang er tatt med i driftsbudsjettet for de nærmeste årene, stiller vi spørsmålstegn til hvorfor i all verden Nye Øye, som vi har sett skal komme i ti år, fortsatt behandles som en dyr og ubehagelig overraskelse i kommuneøkonomien! Å sette rammen ned fra 150 til 130 millioner løser på ingen måte økonomigåten, men kan heller igjen sies å være en behagelig saneringspost som få roper høyt om. Dette er med på å forsinke Øye nok en gang! Og det mener FAU Øye er virkelig alarmerende!

Øye er en stor skole med om lag 350 elever i dag. (Neste uke gleder vi oss til at enda tre nye elever kommer til skolen vår). Forhåpentligvis vil vi ha både plass til å ta imot, og være en skole som er i stand til å ta seg av nye elever i Øye skolekrets framover.

På vegne av Øye Skule, minner vi om at tid også er penger, og med dette sier vi opp plassen på salderingskonto’ n, hvor vi har stått trofast i over 10 år. Vi sier også opp vår plass på den kreative utsettelsesforslagskassa. I stedet tar vi imot plassen som «først i køa» og gleder oss til å flytte inn i gode lokaler høsten 2019.

FAU Øye Skule