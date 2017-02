Triks mot skityveri

Håp om pudder og silkeføre lokker både skiturister og skityver til fjells i vinterferien, heter det i en pressemelding fra Frende forsikring. Forsikringsbransjen anslår at ski og utstyr for rundt 12 millioner stjeles hvert år, men det finnes enkle knep for å lure skityvene.

- Skill skiene dine om du må sette dem fra deg uten tilsyn. Sett din og kjærestens ski i par, eller sett en barneski med en voksenski, er rådet fra Frende. Det koster ingen ting, og tar bare et øyeblikk, sier Heidi Slettemoen, kommunikasjonssjef i Frende Forsikring.

Forsikringsbransjen har i mange år etterlyst låsbare ski- og brettstativ i alpinanleggene, og flere skisteder er det allerede på plass. Skifolk anbefaler også lås på ski og utstyr.

- Har du mulighet til å låse skiene, gjør det. Er du ferdig for dagen og skal på after-ski, bør du sette dem fra deg hos en vakt, på hytten eller ta deg tid til å låse dem inn i skiboksen på bilen, sier Andreas Rødven, tidligere generealsekretær i Alpinanleggenes Landsforening.

Blir du likevel utsatt for tyveri oppfordrer bransjen til å ta kontakt med politiet. Be da om å få en kopi av anmeldelsen om du vil ha igjen penger fra forsikringsselskapet.

For å dekke et skityveri stiller forsikringsselskapene også krav til at du ikke skal forlate skiene ubevoktet over lengre tid.