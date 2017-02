Etterlyser flåttregister

Berit Helberg tar i et leserinnlegg et oppgjør med norske myndigheters kjølige holdning til å starte registrering av flåttdrepte husdyr. I innlegget mener hun det virker lettere å gi rovdyra skylda. Det utløser erstatning og jakt.

Sola skinner og gresset er grønt. Markblomstene vaier i en svak bris som får løvet til å rasle i trærne. En saueflokk går og rusler mellom trærne, finner ting å spise og er ivrige opptatte med nettopp dette; å spise. Det er derfor de er der.

Før på dagen var bonden innom og talte dyrene. Alle lammene var der, sauene også. Ingen rovdyr hadde tatt noen og de så fredelige og bedagelige ut der de gikk og beitet på grønt. Men øynene kan bedra. Skogen skjuler trusler som bonden ikke ser, for så små er de verste at de ikke vises før det er for sent. Lammet som var fullt av flått og var tappet for blod, klarte seg ikke gjennom hele dagen og ble liggende i gresset mens sauemor beitet videre og dagen gikk mot kveld. Livet ebbet ut, flåttangrepet var for kraftig. Kanskje var lammet smittet av sjodogg, på grunn av flåtten, med påfølgende lidelser som til slutt tok det lille livet.

I løpet av natten ble lammet funnet av flere med skarpe tenner, for slik fungerer det i naturen – mat er mat, enten det er dødt eller lett å jakte ned. Når verten var død, forsvant flåtten, så lammet ligger livløst og kaldt mens skarpe tenner forsyner seg. Rev først, så en enslig ulv som streifer gjennom området på leting etter revir. Den stilner sulten og vandrer videre, uvitende om at den kommer til å få skylden for det flåttdøde lammet.

Blir lammet registrert under rovdyrtatt, søkes det om fellingstillatelse. Blir lammet ført i registeret over tap på beite, er det ingen som får skylda. Og slik skyves det største problemet i utmarksbeitet under teppet: Flåtten. For flåtten er en vanskelig fiende å bekjempe. Den er ikke til stede når lammet blir funnet, halvspist av naturens renovasjonsverk. Ikke er det mulig å ha skuddpremie på flått, heller, eller jakte den fra helikopter. Det finnes ikke noe register som viser hvor mange tusen lam som blir drept av flått hvert år, likevel vet sauebøndene at dette er et problem. Og ingen jegere er interesserte i å stoppe ut en flått og legge den foran peisen…

I 2013 skrev forskning.no at det da ble beregnet at ca 300 000 lam blir smittet hvert år uten å nødvendigvis dø. I 2013 var det ikke så mange lam i Norge som i 2017 – nå har vi så mange at vi har "råd" til å ha et overskuddslager på 5000 tonn med unyttig slakta dyr. http://forskning.no/husdyr-landbruk-insekter/2013/09/flatt-dreper-sau Det finnes flere artikler som viser at flåtten dreper mange sauer, men det finnes ingen artikler som viser tiltak som blir gjort like konkret som i rovdyrpolitikken. For vi har register som viser hvor mange sauer og lam som er tatt av bjørn, jerv, ulv, gaupe og kongeørn. Men ingen register som viser hvor mange som er tatt av den verste trusselen: Flått.

Hva man kan gjøre for å bekjempe flåttproblemet, vet jeg ikke, men en ting er jeg helt sikker på: Vi blir ikke kvitt det problemet ved å skyte ulv eller andre rovdyr. Det eneste vi oppnår, er å bli dummere og mer redde for naturen mens vi utrydder rødlista rovdyr og taper som naturnasjon. Klimaet har forandret seg i Norge. Flåtten har kravlet lenger og lenger oppover på kartet. Snart slippes sauene på beite, men det blir ingen blodig sommer når skrotten er tømt for blod av de små blodsugerne… det blir bare en urettferdig sommer hvor fokuset blir rettet mot feil syndere: Rovdyrene.

Berit Helberg