Gir penger til norskopplæring

Regjeringen har gjennom Kompetansepluss arbeid fordelt totalt 180 millioner for 2017. Bedrifter i Møre og Romsdal får 5.785.000 kroner av disse. Dette går fram av en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Videre heter det 695 bedrifter har fått støtte til å gi de ansatte opplæring i lesing, skriving, regning, data og norsk. En av tre får støtte til å lære de ansatte bedre norsk.

Departementet sier virksomheter i offentlig og privat sektor kan søke om midler for å gi de ansatte grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og data. De siste to årene har Kompetansepluss også omfattet midler til norskopplæring, og 237 av søknadene som ble innvilget for 2017 var om midler til opplæring i norsk.

– For å takle omstillingene er vi helt avhengige av at folk kan utvikle seg samtidig som de er i jobb. Derfor er det gledelig at så mange arbeidsgivere får muligheten til å gi opplæring til sine ansatte, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Over 57 000 kursdeltakere har fått opplæring på jobben gjennom ordningen siden starten i 2006. Departementet mener det er dokumentert at opplæringen fører til færre feil og motiverte ansatte. I tillegg blir flere ansatte rustet til å ta fagbrev.

- Arbeidsplassen er en svært viktig arena for læring. At det i år er kommet inn nesten 1000 søknader, viser at mange arbeidsgivere tar kompetansebehovet i virksomheten sin på alvor. Vi synes spesielt det er gledelig at det private næringslivet er så godt representert blant de som vil drive opplæring, sier Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge, som har det praktiske ansvaret for tilskuddsordningen Kompetansepluss.