Kan ha funnet løsningen

FAU ved Øye skule legger onsdag fram tall som tyder på at det er ganske store besparelser for kommunen å bygge nye Øye skule slik planen foreligger. Hvor store besparelser det kan være snakk om legger foreldrene fram på et pressemøte.

- Det er viktig å få bygd en nye skole på Øye, sier Janne Husby Haugen i FAU ved Øye skule.

Tirsdag blei bergna kostnad for nye Øye skule tegnet som 1-10 skole sammen med Surnadal ungdomsskole presentert. 157 millioner kroner vil det koste om bygginga starter i år.

- Vil ha ny skole nå Foreldre vil ha åpning av nye Øye skule i 2019.

Problemet er at kommunestyret har bestemt en øvre ramme på 130 milioner kroner. Det kan by på problemer å barbere ned prosjektet 27 millioner kroner.

Det virker vanskelig å tro på at det går å bygge barneskole separat fra ungdomsskolen til 130 millioner kroner. Sjøl om man som politikere regner på går ned på antall kvadratmeter per elev i klasserommet og bygger for færre enn 55 elever per årstrinn.

En egen barneskole var et av prosjekta som blei forkasta som for dyrt, vel 200 millioner kroner, av kommunestyret, da de landet på det som nå er skissert. Men administrasjonen i Surnadal går i gang med regnestykket med en gang over vinterferien.

Med seg på vegen får administrasjonen de kalkyler foreldrene ved Øye skule har utarbeidet.

- Det må gå å se nye skole på Øye i et lengre perspektiv enn fem år som skremselen er nå, gjør vi det mener vi regnestykket blir positivt for kommunen, sier Haugen.