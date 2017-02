Strålende i Grødalen

Tirsdag ved middagstider treffer vi Anders Brøste i det han er i ferd med å fylle drivstoff på tråkkemaskina ved parkeringsplassen ved Steinbrua. Han er en av flere som er engasjert for å sørge for at løypene er best mulig, og han kan fortelle om mange, positive tilbakemeldinger fra brukerne.

Det er Anders som til nå i vinterferien har hatt vakt. Fra i morgen onsdag overtar Endre Klingøy, deretter Tore Halmøy og Bjørn Ruste.

Det er Grødalen hytteeierlag som i fellesskap med Driva IL har tatt på seg ansvaret for å sørge for oppkjørte løyper i dalen. Nylig fikk de gladmeldingen om at det er innvilget 300.000 i tippemidler, så dermed er også finansieringa i god gjenge.

Om man vil orientere seg nærmere om statusen når det gjelder preparering til enhver tid, er det bare å logge seg på appen Skisporet.no. Der finner en også andre løyper i hele Norges land.