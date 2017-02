Tulipaner tåler turen

Ønsker du å sette ekstra farge på vinterferien. Da kan du ta med deg blomster for å pynte på hytta. Er du usikker på om blomstene klarer både kulden og den lange reisen uten vann? Da kan du med godt hell velge tulipaner, oppfordrer planterådgiver Tonje Bergh i Plantmania.

Lenge uten vann

Plantmania sier tulipaner er en av få blomster som kan oppbevares tørre i kjøleskap eller et kjølig og mørkt rom opp til flere dager uten å ta skade. Tulipaner uten vann er lette å frakte med seg, og i tillegg tåler de noen kuldegrader.

- Dette gjør tulipaner til den perfekte blomsten for hytteferien, sier Bergh.

Et lite snitt

Oppskriften Berg gir om tulipanene oppleves litt slappe vel framme på hytta er:

• Snitt stilken rett over, ca. 2 cm, men behold plasten på. Siden tulipanene har blitt oppbevart tørt, har stilken dannet en hinne over snittet. Tulipanene trenger derfor et nytt snitt for å kunne suge opp vann.

• Sett deretter tulipanene i en ren vase med kaldt vann og la de stå å trekke vann noen timer.

• Ta så av plasten og fyll på med nytt kaldt vann.

• Hvis du tar deg bryet med å sette tulipanene kjølig om natten, vil tulipanene holde seg fine lenger.

Mye eller lite vann i vasen?

Myten sier: Desto mer vann i vasen, desto mer vokser de.

Fakta viser: Vannmengden i vasen har ingen betydning for hvor mye tulipanene vokser. Tulipanens stilk har en beskyttende hinne som hindrer vannet å trenge igjennom, så vannet blir derfor kun tatt opp gjennom snittflaten nederst på stilken.

Så oppfordringer er : Fyll på med vann - tulipaner er tørste blomster

Friske tulipaner hele ferien

Har du flere tulipanbuketter med deg, men kunne tenke deg å porsjonere utover ferien? Da pakker du de bare inn og legger de i kjøleskapet eller i en kald kjeller. Tulipanbuketten kan da tas frem etter hvert som du trenger dem, og du har duggfriske blomster som du kan glede deg over gjennom hele ferien.,