- Er dette forsvarlig?

- Mener statsråden at Helse Møre og Romsdal sin avgjørelse om tidvis stenging av barneavdelingen ved Kristiansund sykehus er forsvarlig, spør Tove-Lise Torve (Ap).

Torve er for tiden inne som vararepresentant på Stortinget og benytter blant annet anledningen til å stille skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie (H) vedrørende barneavdelingen ved sjukehuset i Kristiansund. Spørsmålet må besvares av helseministeren innen seks virkedager.

Her er spørsmålet helseministeren er utfordret til å var epå:

I arbeidet med å spare penger i Helse Møre og Romsdal, ble barneavdelingen ved Kristiansund sykehus helgestengt i oktober 2014. Det skulle spares fire millioner kroner i året. Svært mange mente stengingen var uforsvarlig og protesterte høylytt mot avgjørelsen. Det ble ikke gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse før avgjørelsen.

Å spare småpenger på syke barn og deres trygghet er uverdig. Kun få måneder etter helgestengingen døde Sebastian på 10 måneder. Dødsfallet ble gransket av Statens helsetilsyn. Helseforetaket fikk sterk kritikk med en anbefalt foretaksstraff, for ikke å ha gitt lille Sebastian forsvarlig helsehjelp. Helseforetaket tok kritikken delvis til følge og fant en løsning med et alternativt helgetilbud ved barneavdelingen. Det har medført at foreldre med syke barn føler seg litt tryggere for barnas liv og helse. Men det ligger fortsatt i helseforetakets politikk at avdelingen kan stenges i høytider og under ferieavvikling. Dette er uakseptabelt.

Forrige uke ble helseforetaket siktet av politiet for mangelfull helsehjelp i Sebastian-saken. Statsadvokaten avgjør om det skal tas ut tiltale.

Mener statsråden at Helse Møre og Romsdal sin avgjørelse om tidvis stenging av barneavdelingen ved Kristiansund sykehus er forsvarlig, og vil statsråden pålegge helseforetaket å sørge for åpen barneavdeling med forsvarlig bemanning hele døgnet hele året gjennom?