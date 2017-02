Byr på Sirkus

Surnadalsrussen har hatt hektiske dager i Storstuå i vinterferien, og føler at de virkelig begynner å få dreisen på årets revy – som har fått tittelen «Sirkus Surnadal».

- Revyen i år er litt preget av sirkustema, og vi har brukt det som en rød tråd, forteller revysjefene Mari Fiske og Kari Gausen.

Mari Fiske er også ansvarlig for bandet – og her har russen hentet musikerne utelukkende fra egne rekker – nesten.

– Vi har fått med oss en førsteklassing – Pål Sæther – på trommer. Han tok jobben nærmest på sparket, veldig sporty, sier Mari Fiske.

Russen startet med skrivingen etter skolestart i fjor høst, men fikk naturlig nok en liten brems gjennom mye skolearbeid og tentamener før jul.

– Så kom vi godt i gang igjen på nyåret, og nå etter å ha flyttet øvingene til Storstuå, føler vi virkelig at vi er i rute, sier revysjefene.

I utgangspunktet skal publikum få se 28 nummer (pluss-minus) på scena, og i vanlig revystil har russen tatt pulsen på bygda med omegn.

– Vi henger jo ut noen lokale størrelser her, og vi er veldig fornøyd med skuespillerne i disse rollene. Vi synes i alle fall vi er morsomme sjøl, smiler Mari Fiske.

Men en revy inneholder jo mye mer en sketsjer. Med de kulturkreftene som naturlig finnes i et årskull med elever i Surnadal, blir det også både sang og dans i forestillingen.

50 russ får vi oppleve på scena i år. Og så må vi sjølsagt ikke glemme alle de som gjør den viktige jobben i kulissene, fra inspisient til myggsjef og scenemannskap.

Russerevyen har ellers hyret inn Dreamfarm for best mulig lyd og lys.

Og så har vi med oss Svanhild Husby som instruktør. Hun gjør en kjempejobb, og uten henne hadde det knapt nok blitt revy. I hvert fall hadde det blitt en mye dårligere revy, sier Kari Gausen.

Og instruktøren på sin side roser elevene for sterk innsats og talent med stor spilleglede.

Her gleder alle seg til premiere torsdag 2. mars og forestillinger de to påfølgende dagene – fredag 3. mars og lørdag 4. mars.

Publikum må være oppmerksomme på at tidspunktet på lørdag er et annet enn på de to foregående forestillingene.