En julidag på Øra ...

Han nøyer seg ikke med krimbøker for både barn og voksne nå i starten av året, Lars Mæhle. I mars kommer også en novellesamling for ungdom, der alle historiene er lagt til Sunndal. «Jag är Supermann» heter samlingen, som består av fem historier som blir fortalt av fem ulike ungdommer. Røde handlingstråder slynger seg gjennom hele boka, og det hele foregår i løpet av en varm julidag på Øra, forteller forfatteren.

– Alle ungdommene føler seg vel utafor på et vis, de gjør opprør eller opplever at livene deres er i endring. Aller tydeligst er dette i novellen om Aya, som kommer til Sunndal, hvor hun skal bo, etter å ha flyktet gjennom hele Europa. Men det er også typiske sunndalskararakterer her, for eksempel råneren Bengle, som kjører Audi gjennom alle fem novellene. Han var for øvrig også med i novellesamlingen Korea, sier Mæhle, med henvisning til samlingen som kom i 2011 og også hadde handlingen lagt til Sunndal.

– Dessuten foregår det en jakt gjennom alle fortellingene på en rømling, som har stjålet en bil på Østlandet og sist var observert i Surnadal, kjørende i retning Sunndal ...