Frykter smitteeffekt etter selvmordsbølge

I meldingen skriver mottakenes interesseorganisasjon (Drof) om at situasjonen for enslige mindreårige i Norge den siste tida har blitt markant verre.

– Vi er bekymret for at dette bare er toppen av berget, sier Tore Vaagen til NRK. Mottakslederen fra Sunndal er styreleder i Drof. I meldingen refererer Vaagen til fire reelle selvmordsforsøk blant ungdommene, der ansatte har kommet til unnsetting i siste liten. De merker også en vesentlig økning av trusler og hærverk, økt frustrasjon, utagering, selvskading, søvnproblemer og skolevegring.

– Vi har grunn til å tro at det er mange flere ungdommer som sliter med selvmordstanker enn utagering og selvmordsforsøk tilsier, skriver han i brevet.

Interesseorganisasjonen frykter også at asylsøkerne i Norge er smittet av selvmordsbølgen i Sverige. Der har sosialarbeidere og pedagoger slått alarm etter at flere enslige afghanske gutter har forsøkt å ta livet av seg de siste ukene. I tre av tilfellene har det også blitt gjennomført.

Ifølge NTB skal ungdommene ha planlagt selvmord i grupper på nettet, og sendt ut bilder og budskap som oppfordrer til handlingen.

– Det ønsker vi for all del å unngå, og for å gjøre det må vi sammen med UDI få vurdert hvilke tiltak som er fornuftig å sette inn, sier Vaagen.

