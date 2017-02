Befolkninga aukar

Ordførar i Surnadal, Lilly Gunn Nyheim (Ap), fekk ei gladsak i fanget gjennom tala på befolkningsutvikling for kommunen frå SSB på fredag.

Ho konstaterer at Surnadal frå 5.969 innbyggarar ved årsskiftet har auka til 5.986 no i februar. Det er ein auke på 17 innbyggarar - Ikkje allverda kanskje, men det skal berre 14 fleire til før Surnadal igjen passerer 6.000.

Aller mest nøgd er ordføraren med fødselstala.

- 65 fødde ungar i 2016 er veldig gledeleg, men vi set ikkje noko tak der altså, smiler ho. Ho tykkjer også det er greitt å konstatere at 45 av dei 65 nyfødde høyrer til Øye krets.

Tidlegare prognosar for folketalsutvikling for Surnadal viser at kommunen får ein auke i folketalet. Nyheim er nøgd med å sjå at prognosane held stikk.

Dei andre kommunane i vårt distrikt viser at det går litt opp og ned. Nesset har per i dag 2.963 innbyggarar og går tilbake med 7.

Tingvoll har 3.109 innbyggarar. Det er ein framgang på 6.

Sunndal går tilbake med 34 innbyggarar - til 7.126 medan Rindal går tilbake med 10 til 2.026.

Halsa har den både prosentvis og talmessig største auken i innbyggartalet i våre kommunar og går frå 1.547 ved nyttår til 1.599 no i februar - ein auke på heile 52 innbyggarar.