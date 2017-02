Fargehandel i omstilling

Sæterbø Hus & Hage AS har tatt over varelageret til Skei Fargehandel, og også leiekontrakten med Møbel-Fiske for lokalene.

Jan Erik Sæterbø understreker at de er inne i hektiske dager med ominnredning samt med ombygging på bakrommet med kontor og kjøkken for personalet.

Tidligere har det vært kontor og kjøkken sammen, men siden kontoret skal betjene både fargehandelen og Sæterbø Hus & Hage, må ombygging til.

Ingrid Aarsnes har jobbet ved Skei Fargehandel i drøyt halvannet år nå, og står for kontinuiteten i driften.

Hun opplyser at de forholder seg til ny grossist med et større varespekter, noe som også vil vises i vareutvalget i fargehandelen.

Alt fra proff til hobby

– Ellers er jeg veldig glad for at Gunn Marit Fiske startet opp med kunst- og hobbyartikler i butikken, og dette er noe vi vil videreføre, sier hun.

Her finner du både hobbyutstyr fra Panduro og kunstnerartikler fra Global Hobby. Utvalget spenner over alt fra rein hobby til olje- og akrylmaling samt pensler og lerret for den kresne kunstner.

Helt nytt er det at du nå kan bestille tjenester fra Sæterbø Hus & Hage ved disken i fargehandelen.

Jan Erik Sæterbø påpeker at du samtidig kan ta ut farger, golvbelegg og baderomspanel – alt hva ditt hus begjærer – i butikken. Slik sett vil det være et vinn-vinn-konsept både for butikk og entreprenør i overtakelsen.

Må tilpasse seg lokalt marked

Sæterbø opplyser at de også vil satse sterkere på å betjene proffe håndverkere og bedrifter gjennom nye Skei Fargehandel.

Slike tjenester vil gå ganske hånd i hånd siden også Sæterbø Hus & Hage vil nyte godt av denne muligheten til å skaffe varer via butikken.

– Vi har hatt mye oppdrag utenfor bygda, blant annet i Kristiansund, den siste tida, og vi føler vel at vi har en jobb å gjøre med å tilpasse oss det lokale markedet igjen, sier Sæterbø.

Å ta på vaktmesteroppdrag i større skala kan være aktuelt, mens småjobber ikke er like ønskelig.

– Om noen bestiller oss til å klippe plenen, vil de nok fort finne ut at det blir kostbart å betale et firma for å gjøre den jobben, sier han.

Søker samarbeid

– Bygger dere boliger fra grunnen av?

– Nei, vi har ikke tenkt å begynne å konkurrere i det markedet. Men vi kan godt tenke oss å samarbeide som underentreprenører under en hovedentreprenør, sier han.

Vi leser på bilene til Sæterbø Hus & Hage hva de tilbyr av snekring, opparbeiding av hageanlegg, våtromsarbeid, flislegging og mye annet.

– Vi er opptatt av å yte god sørvis med kvalitet på arbeidet, og satser mye på opplæring med å få våre ansatte til å ta svennebrev og fagbrev, sier han – og konstaterer at ansatte som gjør godt arbeid også bidrar til fornøyde kunder.