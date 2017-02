Gleder seg over ny beredskapsbil

I flere år har hjelpekorpset i Sunndal hatt et ønske om å gå til anskaffelse av egen beredskapsbil. Med investeringen på plass er ikke hjelpekorpset lenger like avhengig av private biler som kan dra hengere og tungt utstyr.

- Dette er et stort løft for den lokale beredskapen, og en stor lettelse for alle de frivillige som stiller opp når de offentlige etatene trenger hjelp til å redde sjuke, skadde og savnede, sier leder i hjelpekorpset Geir Atle Oldervik, operativ leder Daniel Botnvik, fagleder transport Kjetil Johannessen og fagleder førstehjelp Ingar Langli.

De er sikre på at bilen kommer til å tjene lokalsamfunnet i Sunndal og omegn på en god måte.

Spleiselag

Bilen som er innkjøpt, er en pent brukt VW Amarok 2015-modell med kapell. Hjelpekorpset har finansiert innkjøpet gjennom låneopptak, samt ved å bruke midler som er oppspart i ulike avdelinger innenfor Sunndal Røde Kors. På mange vis et spleiselag intert i Røde Kors lokalt, noe hjelpekorpset setter svært stor pris på.

- Den største fordelen med innkjøpet er at vi nå får med oss alt vi trenger av utstyr, uten å måtte vente på en stor nok bil med hengerfeste, forklarer de. Det har hendt at hjelpekorpset har måttet vente i en halv time, kanskje også lengre, på private som kan frakte utstyret. Da går minuttene sakte.

- Dette er en veldig fortvilende ventetid når noen ligger skadet i fjellet og venter på hjelp, sier Langli.

Mange oppdrag

Sunndal Røde Kors Hjelpekorps bistår i blant annet redningsoppdrag og leteaksjoner. De fire anslår at alarmen går rundt tjue ganger i året. I tillegg legges også en stor innsats ned i andre aktiviteter, som beredskap på påskefjellet, ukentlige møter og andre aktiviteter gjennom året.

Det er i dag 24 godkjente medlemmer i korpset, som alle blant annet har vært gjennom et obligatorisk 33 timers førstehjelpskurs og står på alarmlista. Alle jobber frivillig, uten å få lønn i kroner og øre for innsatsen.

- Lønna vår er tilbakemeldingene vi får fra folk som vi har hjulpet, og det å vite at vi bidrar til å gjøre en forskjell. Kanskje til og med å redde liv, nikker de fire.



Sunndal Røde Kors hjelpekorps er en del av beredskapen i Sunndal kommune , men hjepekorpset kan også bli kalt ut på hendelser andre steder i Møre og Romsdal, samt i Trøndelag.

I papirutgaven kommende uke kan du lese mer om aktiviteten i Sunndal Røde Kors Hjelpekorps. Det er en omfattende frivillig innsats som legges ned i laget.