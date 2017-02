Sunndalsmesterskapet på skøyter skulle ha vært arrangert kommende søndag.

Imidlertid må arrangementet utsettes på grunn av varmegrader den siste uka samt mye snø det siste døgnet. Arrangøren melder at det må være flere dager med kuldegrader for å få god is.

- Dugnadsgjengen beklager dette, men når været jobber imot er det ikkje mulig å gjennomføre denne helga.