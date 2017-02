Tre gauper felt lørdag

Johnny Henden var fungerende jaktleder da det voksne hunndyret ble felt lørdag ettermiddag i Snekkvika i Surnadal kommune.

Jaktlag fra både Surnadal og Halsa deltok i jakta, rundt 30 personer til sammen.

Felt lørdag ettermiddag

Henden forteller at sporinga begynte fredag kveld i nitida, og jaktlagene har sporet heile natta for å følge gaupas ferd. Lagene gikk med to hunder og førere som fulgte sporet, med tre postrekker rundt. Henden beskriver terrenget der gaupa ble felt som krevende.

Også onsdag ble det jaktet på det samme dyret, da fulgte laget spor innover fra Snekkvika i retning Surnadal. Da ble gaupa jaget innover mot Glærum, forteller han. Fredag kveld kom dyret tilbake til det samme området.

Gaupa ble felt rundt 13.30 lørdag. Dyret veide rundt 16 kilo.

- At vi fikk tatt denne gaupa er et resultat av mye innsats, vi er mange som har stått på. Jakt på gaupe er mest papir og kart, sporing og kjøring, sier Henden, som sjøl har vært våken i 33 timer når Driva snakker med ham lørdag ettermiddag.

Kvoten nådd

Dermed er punktum satt for gaupejakta i yngleområdet, som omfatter halve Sunndal (nord for Driva), Rindal, Surnadal, Halsa, Tingvoll og gamle Aure. Kvoten er på to gauper eller ei voksen hunngaupe.

Jaktlagene vil likevel fortsette med sporing for å få kartlagt hvor mange dyr som finnes i området og få kunnskap om gaupa.

- Vi som jaktlag vil ikke utrydde gaupa, men ønsker at bestanden skal holdes på et akseptabelt nivå, understreker Henden.

Også i fjor skjøt jaktlaget i Halsa ei voksen hunngaupe.

Oppsynsmann Lars Olav Lund i Statens Naturoppsyn har allerede vært på stedet for å undersøke dyret.

To gauper felt i Nesset

Det ble også felt to gauper i Nesset lørdag. Ei voksen hunngaupe på 16,3 kilo og en unge (hunn) på 10,7 kilo, bekrefter Lund overfor Driva.

Lund har fått opplyst at dyrene ble felt i Ranvika, men dette er ikke endelig bekreftet.

Fellingen er i kvotefritt område, det vil si at det ikke er noe mål om å ha en fast gaupebestand og dermed heller ingen begrensninger på antall dyr.

I gaupejakta i fjor ble det felt fire gauper i Nesset.