Bra med folk i Børsetlia

I midten av januar satte regnet og mildværet en stopper for aktiviteten i Sunndal Alpinsenter Børsetlia. Men i vinterferieuka viste Kong Vinter atter muskler, og fredag formiddag ble anlegget åpnet igjen. Forholdene var gode, med minusgrader og pudderføre. Bratthenget var imidlertid ikke preparert til fredag.

- Dermed var det mulighet for løssnøkjøring, sier Henrik Børset, en av flere som legger ned en stor dugnadsinnsats i anlegget på Ålvundeid. Han forteller at det var en god del som benyttet seg av muligheten.

Til tross for ganske så tette snøbyger fredag, var det godt besøk i anlegget.

2100 turer

Natt til lørdag var Asbjørn Gjøvik ute og fikk tråkket bratthenget, slik at også denne delen av anlegget var klart til lørdag formiddag.

- Da ble det voldsomt med folk, sier Børset.

I alt var det 212 personer som besøkte anlegget fredag og lørdag, og det ble kjørt til sammen 2100 turer.

Lørdag formiddag ble det også tråkket spor opp til Kjerringvatnet. Det var flere som la ut på tur og fikk en fin opplevelse på fjellet.

- Vi er avhengig av mye snø og "riktig" snø for å få tråkket opp til Stortuva og Tempelet. Det får vi ikke til slik forholdene er nå, forklarer Børset.

Åpent i dag også

Han sier at forholdene i bakken har vært gode gjennom hele helga, sjøl om været har vært litt varierende. Søndag er det også drift i anlegget. På formiddagen konstaterer Børset at det er mildvær og plussgrader i den nederste delen av anlegget, og et par minusgrader øverst.

- Men forholdene er kjempemessige. Snøen synker sammen nå, og det gjør det lettere å få til gode løyper, legger han til.

Varmestua er åpen, og dermed er det også mulig å ta en pust i bakken og varme seg på både mat og drikke.

Det planlegges også kveldskjøring i Børsetlia kommende onsdag.