Politiet advarer: Vær på vakt

Politiet i Møre og Romsdal advarer i dag på Twitter og ber folk være på vakt.

Lørdag kveld mottok en eldre dame i Aukra telefon fra noen som utga seg for å være fra heimesjukepleien, og varslet at de ville komme på besøk.

Kvinna klarer seg imidlertid sjøl, og har ingen avtale om heimesjukepleie.

- Hun ble naturlig nok oppskaket, skriver politiet på Twitter.

Et tilsvarende forhold ble også registrert i Kristiansund for et par uker siden. Da ringte noen til ei eldre kvinne i Kristiansund, fra ukjent nummer. De utga seg for å være fra heimesjukepleien, og sa at de ville komme på heimebesøk til kvinna.

Nå ber politiet eldre og pårørende om å være på vakt.