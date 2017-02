Kong vinter på besøk...

Vi pendlere som bruker garasjen som lagringsplass for alt mulig slags utstyr, har hatt en lettvint vinter. Det er ikke mange dagene vi har måttet koste bilen fri for snø. Forrige fredag måtte jeg det. Mens jeg kostet som verst, hørte jeg plutselig gledeshyl fra ungene tilhørende en av familiene som bor i leilighetsbygget over vegen. De ga høglytt uttrykk for stor glede over snøen som hadde kommet i løpet av natta. Artig!

Snøen er etterlengta av flere. Dersom ikke varmegradene og regnet herjer for mye før helga, vil jeg tro at det blir mulighet for aktivitet også i alpinbakker uten snøkanoner og i oppkjørte skiløyper rundt om.

Fra snø til politikk. Nylig ble samarbeidspartiene på Stortinget enige om regionendringene. Ikke uventet ble det bekreftet at Møre og Romsdal skal bestå som egen region. Til glede for noen, til ergrelse for andre. Signalene fra Stortinget stopper ikke de fem nordmørskommunene som ønsker å utrede en tilknytning nordover. Når konklusjonene er kommet på bordet vil kommunene ta stilling til om de ønsker å gå videre i arbeidet med å bli en del av Trøndelag.

Det skal bli svært så interessant å se hva en slik utredning kan gi svar på. Den bør blant annet ha en klar formening om hva en regiongrense vil bety for næringslivssamarbeidet som i dag foregår mellom Sunndal og Surnadal. Utredningen må også ha meninger om konsekvenser for realiseringen av Todalsfjordprosjektet dersom Sunndal og Surnadal skal tilhøre hver sin region. Det er det faktisk mange som er bekymret for.

Minst like interessant blir det å se hvilke fordeler de fem nordmørskommunene vil få med å bli en del av Trøndelag. Smøla-ordfører og Orkidé-leder Roger Osen tolker ifølge Tidens Krav signalene fra samarbeidspartiene slik at Møre og Romsdal som egen region nærmest er midlertidig. Det gjenstår å se.

Fra politikk til avis. Sist lørdag var jeg og redaktør Lars Steinar Ansnes i Aura Avis invitert til kulturhuset i Sunndal der kulturtjenesten inviterte til en prat om aviskrigen som oppsto da Einar Sæter brøt med Aura Avis og startet Driva. Svein Sæter hadde en svært så interessant historietime om de for mange dramatiske hendelsene som oppsto i kjølvannet av bruddet.

Sæters foredrag hadde undertittelen – den lange vegen mot fred. I dag, 45 år etter, lever avisene godt side om side. Konkurransen er så absolutt til stede, men avisene er ulike. Driva kom ut med et godt økonomisk resultat i 2016, og er kommet godt i gang i det nye året. Takk til alle trofaste abonnenter og velkommen til nye.

God helg!