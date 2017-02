Pasientombudet kommer

Pasientombud Runar Finvåg i Møre og Romsdal kommer til Surnadal og har åpent møte der han forteller om bruker- og pasientrettigheter.

Pasientombudet vet av erfaring det er mange som ikke er klar over hvilke rettigheter de har i sitt møte med helsevesenet. Det være seg krav til behandling og å fritt kunne velge den behandlingsinstitusjon der du raskest kan få hjelp.

Pasientombudet jobber uavhengig av stat, fylkeskommune og kommuner og ombudet er opprettet for å passe på at de lover og regler som gjelder bruker- og pasientrettigheter blir fulgt av det offentlige og behandle klager der brukere, pasienter mener de ikke har fått den hjelp de har krav på. Pasientombudet ønsker å gjøre rettighetene og sin jobb mer kjent ute blant folk.

- Derfor ber vi til et åpent møte, der vi oppfordrer brukere av helsetjenester, pasienter og pårørende å komme for å gjøre seg kjent med de rettighetene som finnes, sier leder Else Brandvoll Andresen i Folkeakademiet i Surnadal.

Det er Folkeakademiet og Rotary i Surnadal som arrangerer folkemøtet. Møtet finner sted i kinosalen i Surnadal kulturhus.

- Det er gratis inngang og loddsalg i kaffepausen, sier Andresen.