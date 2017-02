Ønsker mer avskyting

I Surnadal blei det felt 59 rådyr, 61 elg og 416 hjort. Rådyrfellinga lå på under 50 prosent av tildelt kvote, mens elg og hjort lå rundt 71 prosent. Målsettinga i Surnadal er å ligge på minst 75 prosent avskyting av tildelt kvote.

Tall fra tellinga av hjort og elg viser at bestanden ser ut til å holde seg stabilt høg. Statistikken viser også at det har vært toppår med større fangst enn i 2016, men 2016 talla ligger like under.

I tillegg til vilt er det også skutt jerv og gaupe. Ei gaupe er tatt på kvotejakt i år og fire jerv er tatt på lisensjakt, to i fjor og to i år.