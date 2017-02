Blir Bypatriot for Sunndal

Tirsdag ble Bypatrioten Sunndal en realitet og nyetableringen skjer etter initiativ fra Eva Gikling (38), som skal drive byutviklingprosjektet fra heimstedet Sunndalsøra.

– Jeg har et brennende ønske om å vise frem alt Sunndalsøra har å by på. Gjennom bloggen og Facebook-sida til Bypatrioten Sunndal skal vi aktivt framsnakke og dyrke alt det positive som skjer her, enten det er innen kultur, næringsvirksomhet eller øvrig samfunnsliv, sier Gikling.

– Det er på en måte digital samfunnsutvikling på grasrotnivå.

Ålesund og Kristiansund

Fra før har Bypatrioten slått rot som fenomen i Ålesund, er i full gang i Kristiansund og nå altså i Sunndal.

– Jeg har fulgt Bypatrioten fra den spede begynnelsen i Ålesund og så fort hva som skjedde. Det har skapt entusiasme og de har utviklet et verktøy som mangler i mellomstore byer og store tettsteder. Det skjer jo allerede mye på Sunndalsøra, men å koble sammen folk, næringsliv og gode initiativ for å skape enda mer aktivitet er noe av hemmeligheten, sier Gikling.

Hun har vært flere ganger i Ålesund for å lære mer om hvordan konseptet Bypatrioten fungerer.

– Det handler om å være til stede og det er lite tid til innesitting. Jeg skal ut og snakke med folk, bedrifter, skrive og skape, så her er det bare å skaffe seg en bysykkel å sette i gang, sier Gikling.

Bypatrioten Sunndal blir synlig på Facebook og på egne nettsider om kort tid.

Etablert i 2015

Bypatrioten ble etablert i 2015 av Trine Klemetsen og er et byutviklingsprosjekt med folk og næringsliv i fokus.

Bypatrioten opererer i stor grad gjennom egen nettside og i sosiale etter mottoet FIKS; Folkelig, informativ, kunnskap og samarbeid.

Bypatrioten har egne facebooksider for Ålesund og Kristiansund med nærmere 30.000 følgere.

– Det er utrolig spennende å få være med på oppstarten av det som nå blir den tredje avdelingen av Bypatrioten, sier gründer Trine Klemetsen.