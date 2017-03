Lensa er en orgasnisasjon som jobber for økt hogst i Midt-Norge. Lensas arbeid omfatter en rekke kommuner i de tre midtnorske fylkene. Blant dem Halsa. Lensa er et samarbeid mellom skogeierforeninger, kommuner og fylkeskommuner, og har et budsjett på en million kroner i året.

Ivar Syrstad betegner seg som Lensapådriver og jobber opp mot skogbruket i alle Lensa-kommunene med 6.700 skogeiere.

Akkurat nå står det mye grønt gull og venter på å bli omsatt, spesielt på Nordmøre. Allskog gjør Møre og Romsdal til et satsingsområde. Halsa er en av kommunene med et stort uforløst potensial.

- Entreprenørkapasiteten må bli fleksibel nok til å komme seg ut av Surnadal og Orkdal når det kan hogges i andre kommuner, sier Syrstad.

Lensa sier det også er andre faktorer som må bedres for å få økt hogst. Bedre veger inn til volumskogen, bedre betaling for tømmer, større biler for frakt, bedre havner for utskiping og flere store sagbruk, spesielt langs kysten. Pådriveren viser til at de bygges stadig mer i massivtre i Norge, men materialene må i stor grad importeres.

- Mesteparten av skogen avvirket i Midt-Norge sendes til Tyskland. Vi trenger å få en industri i Norge som kan utnytte ressursen, sier Syrstad.

Noe skog er plantet slik det er ulønnsomt å ta den ut, om ikke forhold blir lagt til rette. Lensapådriveren sier skogkunnskapen i kommunene i stor grad er blitt borte i løpet av de siste årene. Dette er noe Lensa mener bør snu, for det trengs etter deres mening gode planer for avvirkning av skog.

- Skogsarbeidet må være godt forankret i kommunene, mener Syrstad.