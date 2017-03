Køyrde på gaupe

Det var ein bilførar som fekk sjå at dyret som låg midt i vegbana. Vedkomande kunne raskt konstatere at gaupa var død. Den var framleis varm og kunne ikkje ha lege der lenge. Politiet ønskjer at vedkomande som køyrde på gaupa tek kontakt.

- Vi vil vite om gaupa var åleine eller saman med fleire dyr. Og om ho sprang ut i vegen, seire operasjonsleiar Tove Anita Asp til nrk.no.

Sist helg vart det felt to gauper i Nesset og ei i Surnadal. I Nesset er det fri jakt på gaupe ut mars månad.