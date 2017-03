Komplikasjoner rundt å legge kommunevåpensaken død eller ikke

Kommunestyret i Halsa ønsker ikke å behandle en sak om å anmelde folkeaksjonen mot kommunesammenslåing sin bruk av kommunevåpenet, som rådmannen legger opp til.

Flere i kommunestyret tar til ordet for å legge ballen død, se framover og bidra til et positivt omdømme av kommunen. Da sett i lys av befolkningsvekst og flere positive saker.

Syndebukk Einar Vaagland (Ap) ber om å få saken rettslig prøvd for som redaktør i ihalsa.no bruker han kommunevåpenet ofte og vil vite om han gjør noe kriminelt hver gang.

Til saken hører det at rådmannen er inhabil og ikke kan legge fram sak om rettslig å prøve bruken, men det må da utnevnes setterådmann.

Representanten Ivar Betten mener denne prosessen har bidratt til stor negativitet rundt saken noe pressa, i følge Betten, er skyld i, og han vil legge ballen død og ikke ha en prøving av lovligheten.

Representanten Knut Botten mener kommunestyret sjøl er å skylde for den negativitet denne saken har medført for kommunen, og mener Betten og kommunestyret må passe seg for å ta en Donald, ved å skylde på pressa.

- Pressa gjør jobben sin, sier Botten til Betten.

Einar Vaagland og Irene Røe Vaagan blei erklært inhabil i behandlinga av sakens siste ledd, det å utnevne setterådmann for eventuelt å forfølge saken rettslig.

I avstemninga blei det stor forvirring rundt hva kommunestyret egentlig vedtok, å legge ballen død, eller å sende saken tilbake til formannskapet for å avgjøre om ballen skal legges død eller ikke.

Det måtte pause og avklaring til mellom forslagsstiller Ivar Betten og ordfører Ola Rognskog om hva som egentlig var bestemt, og det blei enighet om at ballen ikke er lagt død før formannskapet får saka tilbake til behandling.