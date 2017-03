Skråblikk på Sirkus Surnadal

Russen mener det er så mange klovner i omløp i Surnadal for tida at Sirkus Surnadal er passende navn på revyen.

Og i klørne til russen, kan hvem som helst stå fram som klovner - og særlig får lærerne på videregående gjennomgå. Nå er dette gjort så elegant og morsomt at vi tror lærerne sjøl vil more seg kostelig og være beæret over måten de blir karikert på.

Vi har vært på generalprøve, og siden premieren er torsdag kveld, nøyer vi oss med et litt generelt blikk på revyen, og kommer med full omtale på papir i fredagsavisa.

Vi konstaterer at årets russ byr på store talent både på skuespill, sang og dans - med god hjelp av instruktør Svanhild Husby og koreograf Kari Gausen - og et band som ikke satser på å briljere, men holder seg i bakgrunnen med stødig akkompagnement - som et revyband skal. Vi kan nevne at førsteklassing og trommis Pål Sæther gjør en solid jobb i grunnkompet.

Klovner finner vi sjølsagt også blant politikere og kommuneansatte, og til dels ville ideer for bedre kommuneøkonomi florerer.

Og så står noen modige russ fram som annerledes i et par nummer som på hvert sitt vis er absolutte høydepunkt i revyen. Det dreier seg om å bli akseptert og om å være seg sjøl uansett.

Med høy kvalitet både på tekster og aktører, står Sirkus Surnadal absolutt fram som en av de bedre russerevyer vi har sett og veldig verdt å få med seg. Vi har ikke oversikt over billettsalget, men når ryktet går, kan det nok være lurt å komme seg fortest mulig til billettskranken i kulturhuset.