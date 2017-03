UKM i Sunndal lørdag

Kommende lørdag er det klart for UKM i Sunndal. Ansvarlig arrangør er kulturtjenesten i Sunndal kommune, UKS og Unge arrangører.

UKM går av stabelen i Sunndal kulturhus og starter med kunståpning klokka to. Her vil unge kunstnere vise fram det de har laget.

Forestillingen på scenen i Hovshall starter klokka halv tre. I tillegg til dem som står på scenen eller som stiller ut kunst er det mange andre ungdommer som bidrar til at mønstringen blir som den blir: både konferansierer, scenearbeidere og Sunndals egen UKM-fotograf.

Dette er "Unge arrangører" og de heter: Ulv Johannes Karlsen Ottem (scenearbeider), Peder Vorren (scenearbeider), Joakim Nes (scenearbeider), Lars Georg Kalseth (lys) og Ingrid Angela Gravem Isaksen (foto).

Dagens konferansierer er Ungdom med MOT og representanter fra Ungdommens kommunestyre: Aslak Berntsen Husby og Hedda Haugen.

Her er deltakerne i UKM Sunndal:

Hanna & Alekto: Don`t ask

Three steps: Younger

Anna Kristine Nisja: Make me (cry)

2.re_P: Free Falling og Home to mama

FIBER: Survive

Ta Ti: Charlie Brown

Stefanie Camille Mina Johnsen: Lost boy

Hanna Wergeni: New version

Belinda Paler: Hip Hop

From the top: Your delusion

Mali Børset: Lovely world, Blomsterbarn og Vokabular ungdom 13-16

Elise Nisja: Adelie

Aurora Stafsnes Håkonsen: Characteristic 1-3

Vincent Paler: Road With Cypress and Stars

Hanna Wergeni: The Wrong crowd og Partydogs

Anja Kårvatn: Kampen mot mørket

Ida Hansen Ødegård: Ingen tittel