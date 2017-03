Vurderer utvida båndtvang

Det har i Halsa vært problem med løse hunder og husdyr. Derfor blir det stilt spørsmål om Halsa kommune vil utvdie bådtvngstida fra den generelle, 1.4-20.8, til å være ut oktober.

Dette fordi noen har husdyra sine på beite lenger utover høsten enn 20.8, og at det da kan føre til angrep av hunder. Rådmann Anita Ørsal sier Hundeloven er streng og pålegger hundeeier å ha kontroll på hunden til enhver tid også uten at den går i band, og at det foreligger sanksjonsmuligheter etter loven som i verste fall medfører avliving av skadehunder.

Rådmannen åpner likevel for å utarbeide en lokal forskrift som utvider båndtvangsperioden om det kommer et initiativ kommunen kan følge opp.