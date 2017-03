Bussen havnet i grøfta

En buss kjørte i grøfta ved Øvre Berset i Surnadal på veg opp mot Nordmarka fredag ettermiddag.

Politiet angir ingen årsak til uhellet, men på bildene kan det se ut til at forhjulet har kommet utenfor asfaltkanten i en krapp sving.

Politiet varslet først på twitter at det var mulig å passere, men kom seinere med melding om at vegen ville bli stengt en times tid på grunn av bussberging. To kranbiler var bestilt til å få bussen opp på vegen igjen.