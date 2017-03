Gikk seg inn til tredje i kombinert

Flere utøvere fra Møre og Romsdal gjorde seg bemerket under Solan Gundersen Vinterleker på Alvdal nylig. Johannes Gudjord fra Halsa var en av dem. Han kom på en sterk 3. plass i kombinert i klassen G-13. Solan Gundersens vinterleker er landsrennet for 12-14-åringer i hopp og kombinert.

Gujord konkurrerte for Surnadal IL i fjor, mens han i år deltar for Byåsen IL. Trass i en litt skadepreget oppstart på sesongen, beviste Johannes flott form i både bakke og spor under SGV 2017.

Gudjord sikret bronsen etter nest beste langrennstid G13-klassen, hvor han gikk seg opp fra 10.plass i hopprennet i K35-bakken.

I lørdagens hoppkonkurranse leverte Johannes et nytt godt hopprenn med to hopp på hhv. 31 og 31,5 meter som ga 13.plass i konkurransen

Lasse Hegstad konkurrerer i samme klasse (G13) som Gujord, og gutten fra Torvikbukt IL var et hakk bedre enn Gujord i kombinertklassen med andreplass som sluttresultat. Et fint hopprenn til 5.plass, ble altså til sølvplass etter tredje beste langrennstid.

Hegstad var enda et hakk bedre i bakken i lørdagens hoppkonkurranse, hvor to hopp på 35,5 og 36,5 m ga bronseplass. Både Gujord og Hegstad møtte sin overmann begge dager i Alta IL's Eidar Johan Strøm. Martin Tornes fra Molde og omegn ski, deltok også i G13-klassen.

Johan Fredriksen Orset (Torvikbukt IL) deltok så på sitt siste Solan-stevne, og i G14-klassen kunne Orset gå til topps for andre året på rad i kombinertkonkurransen. Etter fjerdeplass i hopprennet i K52-bakken, var han suveren i langrennssporet og vant en tett batalje.